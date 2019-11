PalaDelMauro: guaina al tetto, poi l'intervento definitivo Nuovo sopralluogo in mattinata. Domani i nuovi lavori per impermeabilizzare la copertura

Ad Avellino tiene banco la questione PalaDelMauro. Questa mattina, nuovo sopralluogo dei tecnici al tetto dell'impianto sportivo irpino. Piove all'interno del palazzetto dello sport con le infiltrazioni alla copertura che determinano acqua piovana sul campo da gioco e sugli spalti, nei settori Curva Sud e tribuna Montevergine. Verifica dei primi lavori effettuati che non hanno eliminato le problematiche. Dopo il rinvio del match casalingo della Scandone, è saltata domenica scorsa anche la gara interna del Basket Club Irpinia. Con i due recuperi in calendario e le sfide da giocare, occorre un lavoro straordinario e rapido.

Il meteo sembra concedere tregua, per la giornata di domani e in settimana, garantendo margine alla ditta per un nuovo intervento. Sarà applicata una nuova guaina, questa volta per tutta la lunghezza della copertura. Questa soluzione sarà utile per impermeabilizzare il tetto fino al mese di aprile. Dalle settimane estive, il Comune valuterà l'intervento definitivo, a quanto pare, con costi a carico dell'amministrazione di Piazza del Popolo. Nelle idee ci sarebbe la sostituzione delle lamiere centrali per risolvere la problematica relative alle infiltrazioni.