"Ragioni di ordine pubblico": Scandone-Cassino si gioca sabato È la motivazione presentata dal club irpino per la decisione di anticipare la sfida di un giorno

Al Palazzetto dello Sport "Giacomo Del Mauro", i nuovi lavori al tetto, per eliminare le infiltrazioni che hanno portato ai rinvii di due match, sono slittati alla prossima settimana e, nel pomeriggio, ecco una nota della Scandone Avellino. La società irpina "comunica che, per ragioni di ordine pubblico, la gara contro la BPC Virtus Cassino, prevista da calendario per domenica 24 novembre 2019 alle 18:00, si svolgerà sabato 23 novembre 2019 alle 18:30".

Anticipo di un giorno, al sabato rispetto alla domenica, per la sfida tra i biancoverdi e i ciociari. Ragioni di ordine pubblico in un giorno che sembra offrire anche gestione sul fronte meteo. Nel capoluogo, non è prevista pioggia alle 18 di sabato, mentre per domenica si attendono precipitazioni lungo tutta la giornata. In questa fase, al PalaDelMauro, rientra anche l'attesa per le previsioni del tempo nonostante l'impianto al coperto. Inoltre, la Scandone ha ricordato le modifiche agli orari della biglietteria: domani dalle 15.30 alle 18 e sabato dalle 15 fino ad inizio gara".