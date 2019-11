Scandone, l'appello di De Gennaro: "Sosteneteci" Serie B, girone D. Domani (ore 18,30) i biancoverdi sfideranno la BPC Virtus Cassino al DelMauro

Domani, con palla a due alle 18,30, la Scandone Avellino affronterà la BPC Virtus Cassino nella decima giornata del girone D di Serie B. In palio punti fondamentali per la salvezza. Sul campo, l'opportunità di imprimere una sterzata al campionato che, finora, ha riservato il deprimente score di 8 sconfitte in nove partite. Coach Gianluca De Gennaro ha presentato il match in conferenza stampa: “Cassino è una squadra che vive un momento particolare. Viene da diverse sconfitte consecutive anche se le sono arrivate nei finali o per pochi punti di scarto. È una squadra esperta, costruita con buona parte di senior. Ha giocatori importanti come Mancini, Cecchetti, Liburdi, Lasagni e Fioravanti. Segna una media di 75 punti a partita e, quindi, dovremo essere bravi a tenere alta l’intensità difensiva. Veniamo da una settimana positiva. Bruno Mengue ha avuto qualche problemino, ma per il resto stiamo bene. Siamo reduci da due trasferte con altrettante battute d'arresto, ma si cominciano a vedere i progressi. Dobbiamo continuare a crescere, soprattutto nella fase offensiva. Tiriamo ancora con percentuali basse e questo aspetto non ci aiuta, ovviamente, a vincere. Mi auguro che contro Cassino si possano vedere i progressi. Siamo molto concentrati e tranquilli, scenderemo in campo mentalmente liberi.”

La pressione aumenta: “Ma non siamo spalle al muro.” - ha proseguito De Gennaro - “Siamo alla decima di campionato e abbiamo incontrato tanti top team. Affronteremo una squadra che ha i nostri stessi punti e proveremo a raccogliere il massimo possibile. Dobbiamo fare in modo di sbloccarci conquistando il successo. Detto questo, non voglio stressare i giocatori e alzare le aspettative. Mi auguro solo che saremo pronti. Mengue, Locci e Marzaioli sono in media. De Leo deve ancora raggiungere i suoi standard e per questo gli sto dando maggiore minutaggio. A loro ho chiesto di dare molto di più. Voglio che mettano in campo la loro esperienza. Ai ragazzi dirò di scendere in campo tranquilli e fare quello che su cui abbiamo lavorato in settimana. Non vorrei che la troppa pressione si trasformasse in tensione. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi, ora è arrivato il momento di raccogliere i frutti.”

In chiusura un appello al pubblico: “Mi auguro che il palazzetto possa rispondere alla grande. Non me lo aspetto di certo pieno, ma partecipe. La squadra ha bisogno di essere aiutata anche dagli spalti. Mi farebbe piacere vedere un pubblico importante e che tifassero tutti. Spero ci siano meno fischi, in particolar modo in avvio di gara, magari al primo errore, ma tanti applausi per questa squadra, che, sono certo, darà tutto.”

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere la conferenza stampa integrale di Gianluca De Gennaro alla vigilia di Scandone - Cassino.