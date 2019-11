La Scandone Avellino torna a vincere: battuta Cassino 72-53 Difficoltà nel primo tempo, dominio nella seconda parte di gara per i ragazzi di coach De Gennaro

La Scandone Avellino ritrova il successo e conquista due punti fondamentali in classifica. Vittoria fondamentale per il piano salvezza per i ragazzi di coach Gianluca De Gennaro che battono la BPC Virtus Cassino con il risultato di 72-53 nella decima giornata del girone D di Serie B. Quattro uomini in doppia cifra per Avellino con il centro, Andrea Locci, a realizzare 17 punti con l'8/9 da 2. Domenico Marzaioli e Bruno Ondo Mengue ne realizzano 13 e contribuiscono, con Hugo Erkmaa (10 punti), alla vittoria della Scandone. Alla Virtus Cassino non bastano i 16 punti di Alessandro Cecchetti e i 15 di Mauro Liburdi. Avellino sale al penultimo posto della graduatoria lasciando proprio Cassino, in compagnia di Scauri, all'ultimo gradino della classifica.

Serie B (Girone D) - Decima Giornata (PalaDelMauro, Avellino)

Scandone Avellino - BPC Virtus Cassino 72-53

Parziali: 20-13, 10-19, 18-12, 24-9

Avellino: Locci 17 (8/9, 0/0), Marzaioli 13 (1/3, 3/8), Ondo Mengue 13 (3/6, 2/3), Erkmaa 10 (1/3, 2/3), De leo 6 (3/4, 0/4), Bianco 5 (2/4, 0/1), Rajacic 4 (0/1, 0/4), Pappalardo 4 (1/1, 0/0), Ventrone 0 (0/0, 0/0), Iovinella 0 (0/0, 0/0), Scardino 0 (0/0, 0/0), Cherubini 0 (0/0, 0/0)

Cassino: Cecchetti 16 (6/13, 1/2), Liburdi 15 (6/9, 0/0), Zhgenti 5 (0/5, 1/4), Fioravanti 5 (1/4, 1/1), Manzo 5 (1/2, 1/2), Callara 4 (1/4, 0/2), Puccioni 3 (0/0, 1/3), Rovere 0 (0/1, 0/0), Lauria 0 (0/0, 0/0), Lasagni 0 (0/0, 0/0), Vorzillo 0 (0/0, 0/0), Magini 0 (0/0, 0/0)