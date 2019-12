Scandone, overtime amaro: ko contro Formia (83-72) A Minturno la sconfitta dopo un match combattuto e deciso solo al supplementare

La Scandone Avellino sfiora il terzo successo di fila, deve arrendersi al Meta Formia solo dopo un tempo supplementare. Risultato di 83-72 nella gara valida per l'undicesima giornata del girone D di Serie B. Parziali di 24-20, 14-17, 14-13 e 14-16 per la parità al 40' e match che vola all'overtime, vinto da Formia con il punteggio di 17-6 che vale l'83-72 finale. Alessandro Porfido è l'MVP del match: il giocatore del Meta realizza ben 31 punti. Da parte Avellino, sono 18 i punti di Bruno Ondo Mengue, doppia cifra per Andrea Locci, Hugo Erkmaa e Giuseppe De Leo.

Serie B (Girone D) - Undicesima Giornata (PalaBorrelli, Minturno)

Meta Formia - Scandone Avellino 83-72

Parziali: 24-20, 14-17, 14-13, 14-16, 17-6

Formia: Alessandro Porfido 31 (8/10, 3/10), Andrea Longobardi 12 (4/10, 1/3), Matteo Botteghi 11 (4/7, 0/1), Mirko Gentili 11 (2/5, 2/7), Luigi Cimminella 8 (2/4, 1/2), Giovanni Coronini 5 (1/2, 0/0), Gianluca De meo 3 (1/1, 0/0), Victor manuel Papa 2 (0/1, 0/0), Giorgio Mannarelli 0 (0/0, 0/1), Gianluca Tibs 0 (0/0, 0/0), Marco Polidori 0 (0/0, 0/0).

Avellino: Bruno Ondo mengue 18 (1/4, 4/6), Andrea Locci 12 (6/9, 0/0), Hugo Erkmaa 10 (3/8, 0/3), Giuseppe De leo 10 (3/6, 1/6), Vladimir Rajacic 9 (3/5, 0/2), Domenico Marzaioli 8 (0/0, 1/6), Lorenzo Cherubini 2 (1/2, 0/2), Giulio Dushi 2 (0/0, 0/0), Andrea Bianco 1 (0/1, 0/4), Vincenzo Ventrone 0 (0/1, 0/0), Gerardo Scardino 0 (0/0, 0/0).