Scandone: rimpianti da Minturno, Bisceglie nel mirino Il rammarico per un overtime da sconfitta, l'obiettivo di ulteriori segnali di crescita

Il primo match di dicembre è volato via con l'amarezza di un supplementare che poteva regalare la terza vittoria consecutiva alla Scandone Avellino. Formia è stata, invece, più brava dei biancoverdi nei cinque minuti dell'overtime. Che la squadra allenata da coach Gianluca De Gennaro sia in crescita è un dato ormai acclarato, ma resta rimpallata al PalaBorrelli di Minturno.

Al 39', la Scandone era sul +4. Un canestro di Andrea Longobardi e una "carambola" di Alessandro Porfido hanno portato la sfida al supplementare. Rimpianti per le ultime soluzioni al 40' e per le difficoltà nell'overtime, in cui Avellino ha pagato psicologicamente la rimonta subita. Restano i segnali di un roster che ha finalmente trovato discontinuità e capacità di lottare per più aspetti nella partita. Da domenica, il coefficiente di difficoltà torna ad alzarsi.

Al PalaDelMauro arriveranno i Lions Bisceglie. Quota 12 in classifica (6 vittorie e 5 sconfitte) dopo il successo contro la Luiss Roma tra le mura amiche per i pugliesi. Per Avellino sarà un bel banco di prova dopo un periodo positivo.