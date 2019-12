Scandone, esame Bisceglie al PalaDelMauro I biancoverdi ripartono dal ko con Formia. I pugliesi puntano al blitz per l'alta classifica

Il dodicesimo turno del girone D di Serie B ha preso il via con due anticipi e si completerà solo martedì 17 con la gara tra la Stella Azzurra Roma e la Bava Virtus Pozzuoli. Ieri, la Tecno Switch Ruvo di Puglia ha superato il Meta Formia con il risultato di 91-81. Posizione da metà classifica per i pugliesi con la squadra laziale che, invece, resta a quota 8, a +2 sulla Scandone Avellino.

La squadra irpina, terzultima con 3 vittorie e 8 sconfitte, attende il Lions Basket Bisceglie (palla a due alle 18 al PalaDelMauro) con il +2 sulla Silva Group Basket Scauri, che affronterà la Virtus Arechi Salerno (seconda forza del torneo e che ha aggiunto Leonardo Ciribeni), e con il +4 sull'ultima in classifica, la BPC Virtus Cassino, alla quale non basta l'arrivo sulla panchina di Alessandro Fantozzi per ritrovare il successo (ko nell'anticipo contro la Frata Nardò 63-77).

Coach Gianluca De Gennaro ha posto l'obiettivo per la sua Scandone: raggiungere almeno quota 10 punti al giro di boa, alla fine del girone d'andata. Il Lions Bisceglie punta al blitz per l'alta classifica ripartendo da numeri interessanti in diverse voci statistiche: "La voglia, io credo e sono sicuro conoscendo i miei compagni, non manca mai": queste le parole di Mimmo Mastandrea, cestista della squadra pugliese ai canali social del club nel presentare le gare contro Avellino e Corato dopo aver battuto la Luiss Roma.

"Determinate situazioni, determinate partite, purtroppo, vanno in un modo, vanno in un altro. - ha aggiunto il giocatore del Lions - Ad Avellino c'è un palazzetto di Serie A, una società storica di Serie A, è una gara che da stimoli a prescindere. Con Corato sarà derby e non ha bisogno di presentazioni. Sono quelle partite che, vuoi o non vuoi, quel qualcosa in più la dai. È un po' come se fosse una gara playoff. La difesa sarà fondamentale cercando di determinare continuità anche in attacco".