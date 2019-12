Scandone, testa a Pozzuoli: un derby per il riscatto Basket, Serie B: coach De Gennaro ha richiamato i suoi dopo il ko con Bisceglie

È stato un lunedì che nessuno, nel mondo Scandone, avrebbe voluto vivere. Angelo De Angelis lo conosceva benissimo anche Gianluca De Gennaro e al tifoso biancoverde, componente degli Original Fans, il coach avellinese avrebbe voluto dedicare la vittoria contro il Lions Basket Bisceglie. Il tecnico l'ha affermato nel post-gara quando, nel ricordare Angelo, ha sottolineato anche la rabbia per alcuni aspetti dell'atteggiamento della sua squadra in campo.

Al di là dei limiti posti dal forte freddo avvertito sul parquet (al PalaDelMauro il riscaldamento è out), il problema delle temperature nell'impianto sportivo non può risultare come un alibi per gli atleti. Quando c'è l'opportunità di tirare con spazio e dopo una buona circolazione della sfera, il giocatore è chiamato a prendersi la responsabilità della conclusione. È la richiesta, rinnovata in più occasioni, da De Gennaro. La squadra è oggettivamente migliorata per sviluppo gara e intensità, ma deve trovare nuovi spunti di crescita per garantirsi vittorie anche con la fascia di medio livello del girone.

Sabato, ci sarà una nuova chance per dimostrare il cambio di passo. Sarà derby a Pozzuoli contro la Virtus Bava, che non è scesa in campo nello scorso weekend. Il match con la Stella Azzura Roma è stato rinviato al giorno 17 per l'indisponibilità di alcuni giocatori del club capitolino, impegnati con la nazionale under 18. C'è da ritrovare subito le energie in casa Scandone per fronteggiare il team puteolano, a quota 10 in classifica (+4 sugli irpini).