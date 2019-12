Verso Pozzuoli-Scandone, la Virtus chiama a raccolta i tifosi Sabato, alle 19, la palla a due del derby valido per la tredicesima giornata di Serie B

Si avvicina il derby tra la Virtus Bava Pozzuoli e la Scandone Avellino. Sabato, alle 19, al PalaErrico l'appuntamento con punti pesanti in palio, valido per la tredicesima giornata del girone D di Serie B. La società flegrea ha chiamato a raccolta i suoi tifosi nelle ultime ore: "Ti aspettiamo, vieni a sostenere la squadra della tua città". Ecco il messaggio lanciato sui canali social dalla Virtus verso il derby con Avellino. Il club puteolano ha sottolineato la fase delicata per entrambi i roster, reduci da momenti di rilancio legati, però, a cadute improvvise e da interrogativi che gli staff tecnici dovranno cancellare prontamente dallo sviluppo gara. Pozzuoli ha posto l'obiettivo: vuole 6 punti di fila nelle tre sfide ravvicinate.

In chiave di rilancio - La Virtus Bava, in sede di presentazione, ha ricordato l'estate biancoverde con la Scandone costretta a dire addio alla massima serie dopo 19 anni per i problemi societari e della proprietà Sidigas. La squadra, allestita in extremis e nel corso della stagione con alcune aggiunte, è però "in una fase di crescita che la rende assolutamente temibile". Così Pozzuoli attende Avellino sottolineando le figure di spicco del roster irpino, Andrea Locci, Bruno Ondo Mengue, Domenico Marzaioli e Hugo Erkmaa.