Verso Pozzuoli-Scandone, spiccano Tomasello e Savoldelli Locci è terzo per la percentuale da 2 punti nel girone D di Serie B

Il derby tra la Virtus Pozzuoli e la Scandone Avellino si avvicina. Sabato, alle 19, sarà palla a due tra la due squadre e nel roster puteolano spiccano due profili, Nicola Savoldelli e Daniele Tomasello, presenti nella top 5 di diverse voci statistiche del girone D di Serie B. Per Savoldelli, terzo posto per la media di minuti giocati (34.5) e quinto per la percentuale ai tiri liberi (86.5). Numeri importanti per Tomasello: il centro della Virtus Pozzuoli è secondo per la media rimbalzi (9.3) e primo per quelli offensivi (4). Nella sfida dei numeri, due sono i giocatori di Avellino che risultano nelle prime cinque posizioni delle varie voci. Giuseppe De Leo è quinto per la media falli (3.5), Andrea Locci è terzo, nel girone D, per la percentuale da 2 punti (62 per cento).

Foto: pagina ufficiale Facebook Virtus Bava Basket Pozzuoli