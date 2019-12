Scandone, De Gennaro: "Puntiamo al primo colpo esterno" Serie B, verso Pozzuoli-Avellino: le parole del coach biancoverde

Domani, con palla a due alle 19, al PalaErrico sarà derby tra la Virtus Bava Pozzuoli e la Scandone Avellino. Questa mattina, conferenza stampa per coach Gianluca De Gennaro. Il tecnico irpino ha presentato così la sfida: "Ecco un nuovo derby che vale tanto sia per noi che per loro. - ha affermato De Gennaro nella sala stampa del PalaDelMauro - C'è differenza tra i due roster e poi affronteremo un team che sta meglio fisicamente rispetto a noi e che vuole riscattarsi dopo le ultime prove. Ci sono ben 6 giocatori senior nel roster di Pozzuoli. Per fare un nome, c'è Savoldelli. In attacco sono belli solidi e, proprio per questo, non possiamo sbagliare nella nostra metà campo. Mi attendo una risposta della squadra dopo la sconfitta di domenica scorsa. Voglio vedere altri segnali di crescita".

Per Avellino è stata una nuova settimana complicata. Febbre per Bruno Ondo Mengue, Hugo Erkmaa non è al meglio della condizione fisica, ma De Gennaro non vuole sentire alibi: "L'obiettivo è quello di conquistare i primi due punti in trasferta. - ha aggiunto il coach - C'è bisogno e mi attendo un extrasforzo da parte di tutti, senza paura. In settimana siamo tornati su quello che è mancato in casa. Sul parquet ho visto il giusto atteggiamento. Ho ribadito che, sugli errori, non vogliono vedere una squadra abbattuta".

La vittoria contro Corato è ancora in attesa di omologazione. La Scandone resta fiduciosa e lo conferma anche De Gennaro: "La trasferta è stata pagata e c'è la ricevuta. Non abbiamo compreso la scelta di Corato. La Scandone ha fatto tutto secondo i regolamenti. Attendiamo la decisione del giudice sportivo tranquillamente".

Sul futuro: "Dispiace che alcune persone sperino più nella fine che nella salvezza. Nessun problema sulle critiche, ma non accetto l'attacco gratuito. Stiamo facendo di tutto per salvare la Scandone. Noi pensiamo solo ad arrivare alla fine della stagione: lì si tireranno le somme".