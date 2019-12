Scandone, distacco dell'energia elettrica al PalaDelMauro Gara rinviata a Pozzuoli e domenica è in programma la sfida contro Matera nel palasport irpino

La Scandone stava per presentarsi a Pozzuoli con il tentativo di mettere in difficoltà il team flegreo per l'obiettivo di centrare i primi punti in trasferta. Invece, il maltempo ha costretto al secondo rinvio di un match di campionato dei biancoverdi. PalaErrico off-limits, chiuso dopo la caduta di alcuni alberi, match che slitta nel calendario e per i lupi ora c'è la gara casalinga contro la terza forza del girone D di Serie B, la Bawer Olimpia Matera, all'orizzonte.

Anche l'inizio settimana ha proposto un cambio di programma. Il roster di coach Gianluca De Gennaro era pronto a sfruttare il weekend libero per tornare subito in palestra, rientrando al PalaDelMauro sin da lunedì. Ma ieri, a causa della sciame sismico avvertito con forza in mattinata anche ad Avellino, l'impianto di contrada Zoccolari è rimasto chiuso. Non c'è solo questo aspetto da sottolineare per il palasport cittadino. Una bolletta non saldata ha, infatti, causato il distacco dell'energia elettrica. Restano da capire i tempi di riattivazione nelle prossime ore per garantire, in tempi brevi, il rientro immediato delle due squadre, Scandone e Basket Club Irpinia, al PalaDelMauro. Tempi da verificare, ovviamente, nel corso della settimana.

Dovranno essere ore di impegno per la squadra avellinese sul parquet verso la gara contro Matera e sono giorni importanti anche dietro la scrivania, dove è in programma la modifica societaria con il passaggio, per la Scandone, a Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata. Di fatto, c'è la liquidazione del club come società per azioni. Una mossa da leggere come semplice atto dovuto dopo l'evoluzione estiva e autunnale.