Basket, Pozzuoli-Scandone: ecco quando sarà recuperata La gara fu rinviata per la caduta di alberi di grosso fusto all'esterno del PalaErrico

Lunedì 30 con palla a due alle 20: giorno e orario del recupero di campionato tra la Virtus Bava Pozzuoli e la Scandone Avellino. La gara era prevista per sabato scorso, ma fu rinviata a data da destinarsi a causa della caduta di alberi di grosso fusto all'esterno del PalaErrico. Varchi d'accesso bloccati all'impianto sportivo flegreo e, con una nota della Protezione Civile, Pozzuoli comunicò alla Scandone l'indisponibilità del parquet. Ci sarà, quindi, un appuntamento di campionato durante la sosta natalizia. La Scandone affronterà la Bawer Olimpia Matera nella giornata di domenica e poi scenderà in campo lunedì 30 per sfidare i puteolani in trasferta. Sarà l'ultima gara dell'anno solare. Il 2020 della squadra irpina inizierà con la trasferta di Valmontone per la chiusura del girone d'andata.