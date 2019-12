Scandone, De Gennaro: "Erkmaa? Ci sono dei buy-out" Il coach dei biancoverdi ha parlato all'antivigilia del match casalingo contro Matera

Serie B, girone D. Domenica (palla a due alle 18) la Scandone affronterà la Bawer Matera, nella penultima giornata del girone di andata. I lucani, terza forza in classifica, rappresentano uno scoglio decisamente duro da superare, a maggior ragione per il caso Erkmaa, che sta tormentando l'ambiente biancoverde a poche ore dal match. La guardia italo-estone è richiesto in Serie A2 dalla Gevi Napoli di coach Pino Sacripanti e un suo addio, sempre più probabile, metterebbe seria difficoltà il roster e il coach dei lupi, Gianluca De Gennaro, che oggi ha parlato in conferenza stampa: "Quella contro Matera è una partita ostica. Ha sette senior in squadra, ciascuno di loro può fare la differenza. Dobbiamo affrontare il match senza timore, a viso aperto. Serve una partita “extra-perfetta” per battere la Bawer. Dobbiamo provare a metterli in difficoltà tenendo alto il ritmo per 40 minuti. Dobbiamo dare il massimo per far nostri due punti importantissimi. La settimana è stata molto particolare, a livello lavorativo. Non ho ancora la certezza di aver De Leo in campo: ha un’infiammazione al retto femorale, attendo notizie dallo staff medico. Oggi non si allenerà.”

Così sull'addio dell'ormai ex amministratore unico Gerardo Santoli, ufficializzato in settimana: “È cambiata la gestione del club. C’è un liquidatore, il dottor Basile, tutto passa da lui. Sarà lui a definire entrate ed uscite, sarà lui ad accordarci, tramite Tribunale e Sidigas, il lasciapassare. Si sta lavorando per pagare i lodi e sbloccare il mercato a gennaio per migliorare il roster. La catena decisionale, rispetto all’era Santoli, sarà più lunga. Il mio stato d'animo Non sono preoccupato. Restiamo legati alla Sidigas rispetto alla questione lodi. Mi hanno detto che i consulenti dell’azienda stanno lavorando per sanare il ramo sportivo e puntano a chiudere, al più presto, la vicenda. Sapevamo quali potessero essere i problemi di questa stagione. Tutti i dirigenti stanno lavorando in maniera intensa. Io mi preoccupo del lavoro sul campo e proviamo a vedere cosa offre il mercato. Cerco di tirare il meglio dai giocatori, mi affeziono al lato professionale.”

Chiusura sul caso Erkmaa: “Va via? Questa domanda va posta alla società, sono loro a seguire la questione. Quel che so è che Hugo è un mio giocatore, si sta allenando e domenica sarà in campo. A meno di rescissioni. Il Napoli Basket lo sta cercando, hanno richiesto il giocatore per gli allenamenti. Vedremo quale sarà la soluzione migliore per il ragazzo, ma parliamo di una situazione mal gestita. Ci sono dei buy-out da sostenere per l’eventuale rescissione, questo è quello che mi preme sottolineare. Lui è contento di star qui, domenica vuole essere in campo. Dovesse andar via perderemmo un cestista importante e questo non è il massimo a mercato bloccato.”