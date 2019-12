Verso Scandone-Matera, i numeri della sfida Basket: alla scoperta della Bawer Olimpia, terza forza del girone D di Serie B

Sembra davvero presentarsi una nuova vigilia di campionato per la Scandone Avellino dopo aver vissuto un fine settimana di improvvisa pausa, motivata dalla caduta degli alberi ai varchi d'accesso del PalaErrico di Pozzuoli. Il team biancoverde affronterà la Bawer Olimpia Matera, terza in campionato e che scoprirà tra poche ore anche l'ulteriore valore della sfida. In giornata, sarà big match tra la capolista Citysightseeing Palestrina e la Virtus Arechi Salerno, seconda forza del girone D. Distanza minima tra le prime tre della classifica e margine di recupero sulla seconda piazza nel caso di un ko dei blaugrana a Palestrina.

Per Avellino è stata, invece, un'altra settimana di novità per aspetti societari e tecnici. Hugo Erkmaa appare destinato all'uscita. Intanto, la squadra irpina si prepara ad ospitare Matera. La squadra di coach Agostino Origlio può contare sulla sostanza di Lorenzo Panzini, secondo per la media di minuti in campo nel girone (34.6). Gints Antrops è quarto, invece, per la media punti (16.8). Marcelo Dip spicca per i rimbalzi offensivi (2.6 di media) e per la percentuale al tiro (secondo con il 56.8 per cento). Il profilo di Gints Antrops si ripropone nella lista dei rimbalzisti difensivi (quinto del raggruppamento con 6.2) e nella voce stoppate (quinto con 1 a gara). Numeri che rappresentano la qualità del roster di Matera che sarà ospite di Avellino domani alle 18, al PalaDelMauro.