Qui Matera, coach Origlio: "Scandone squadra in crescita" Il coach dell'Olimpia ha presentato il match contro i biancoverdi

"Si presenta per noi un altro delicato step nel nostro cammino, al cospetto di una squadra assolutamente in crescita". Il coach della Bawer Olimpia Matera, Agostino Origlio, ha presentato la sfida di domani che vedrà la sua squadra impegnata sul parquet del PalaDelMauro contro la Scandone: "Avellino è stata allestita a fine settembre e ha iniziato la preparazione a pochi giorni dall’inizio del campionato, pagando questo ritardo con una serie di sconfitte in avvio. - ha spiegato il tecnico di Matera - La squadra ha trovato i suoi automatismi e sono cominciate ad arrivare anche le vittorie, come quelle casalinghe con Corato e Cassino; nell’ultima giornata non hanno giocato a Pozzuoli e questo potrebbe renderli più freschi sul piano fisico. Chiedo ai ragazzi una prova di responsabilità”.

Non è stata una settimana semplice per Matera. Diversi gli acciacchi per i giocatori della Bawer: "Abbiamo avuto qualche problema su piano fisico, ma la squadra è pronta ad affrontare questo ultimo impegno e determinata a centrare la vittoria. Vogliamo chiudere al meglio questo 2019 continuando questa striscia positiva e facendo il regalo di Natale più bello a noi stessi e alla nostra tifoseria”.

Foto: pagina ufficiale Facebook Olimpia Matera