Scandone verso il Natale: "La storia continua, per sempre" Ecco il messaggio del club biancoverde alla vigilia di Avellino-Matera

Si avvicina il Natale e anche la Scandone Avellino lancia un messaggio social verso le festività. Domani, con palla a due alle 18, al PalaDelMauro, sarà sfida contro la Bawer Olimpia Matera e la società irpina ha pubblicato un video con tutto il roster e lo staff tecnico protagonista. "Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno": così la Scandone sul canale ufficiale Facebook augurando buone feste ai tifosi e agli appassionati di pallacanestro. "La storia continua, con voi, per voi... per sempre": di fatto, un richiamo al claim della stagione 2018/2019, quella della ripartenza dalla Serie B e dell'obiettivo di risanare il club, che ha salutato la massima serie in estate e che è ora chiamata alla fase della liquidazione e del riassetto con il cambio in società dilettantistica per determinare stabilità anche al progetto tecnico.