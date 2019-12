Scandone, ultimo atto del 2019 a Pozzuoli Palla a due alle 20, al PalaErrico. Lupi a caccia del primo successo esterno in stagione

Sta per calare il sipario sul 2019 del girone D di Serie B. Con palla a due alle 20, al PalaErrico, la Virtus Bava Pozzuoli e la Scandone Avellino scenderanno in campo per il recupero della tredicesima giornata. Punti pesanti in palio nel match in terra puteolana tra due squadre che hanno bisogno di un rilancio per i rispetti obiettivi.

Pozzuoli è chiamata a cancellare il periodo negativo, vissuto nell'ultima fase di campionato. Da quota 10, ecco il tentativo della Virtus di rimettersi in scia delle squadre che, al momento, figurano nella parte sinistra della classifica. La Virtus è reduce dal brutto ko, rimediato in trasferta sul parquet della Tecno Switch Ruvo di Puglia (93-65 il finale).

Per Avellino, il ciclo di gare casalinghe del 2019 si è chiuso con una sconfitta (Matera vincente con il punteggio di 66-74). Coach Gianluca De Gennaro potrà schierare Hugo Erkmaa al PalaErrico. L'italo-estone ha saltato la gara contro la Bawer Olimpia, giocata sabato 22. Il playmaker torna a disposizione, ma solo per le prossime due sfide. Il 5 gennaio sarà decisivo per la definizione del caso, con Erkmaa che appare rientrante nell'orbita Napoli. Per la Scandone ecco gli ultimi 40 minuti di un anno che ha relegato il basket avellinese alla terza serie dopo 19 anni di partecipazioni alla Serie A.