Scandone ko anche a Pozzuoli: finale di 83-72 La vittoria in campo esterno resta un tabù. La Virtus Bava non sbaglia al PalaErrico

La Scandone saluta il 2019 con una sconfitta. Nel recupero del match valido per la tredicesima giornata del girone D di Serie B, finale di 83-72 al PalaErrico per la Virtus Bava Pozzuoli, che non sbaglia contro i biancoverdi di coach Gianluca De Gennaro. Avellino conferma il tabù delle vittorie in campo esterno. Rilancio per i puteolani in classifica, conferma delle difficoltà per i lupi, fermi a quota 6 e al terzultimo posto della graduatoria del girone D di Serie B.

La cronaca. La Scandone si rende protagonista di un buon break in avvio di gara, ma subito dopo arriva la risposta di Pozzuoli. Il rientrante Erkmaa è funzionale al vantaggio irpino (16-21 al 10'). La Virtus Bava è abile a riprendersi il comando delle operazioni per il sorpasso nello sviluppo della seconda frazione. Punteggio di 40-37 al rientro negli spogliatoi. Sui tentativi flegrei, la risposta della Scandone resta positiva: tiene botta e si ripropone avanti. Alla vigilia degli ultimi dieci minuti di gioco, Avellino è sotto solo di 2, ma ripiomba nelle difficoltà delle risorse registrate nel recente passato. Marchini è il più attivo nel quintetto puteolano e garantisce margine e gestione. Finale di 83-72.