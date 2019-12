Serie A2, le campane salutano il 2019: bilancio positivo Basket, Caserta, Napoli e Scafati nel limbo. Scandone, sconfitta alla fine di un anno da incubo

Quattordici punti: 2 di ritardo dalla zona playoff, 2 di vantaggio su quella playout. Il 2019 della JuveCaserta, nel girone Est di Serie A2, si è chiuso così. Un bilancio più che positivo dato il ripescaggio che ha rappresentato un grande stimolo; un motivo di soddisfazione, ma anche un ostacolo di non poco conto con cui confrontarsi per la costruzione del roster. Dopo la sconfitta per 84-72 sul parquet di Roseto ed in vista della ripresa del campionato, in programma domenica 5 gennaio, alle 18, al PalaMaggiò, contro Piacenza, per gli uomini di coach Gentile è arrivato il momento di staccare la spina per qualche ora. Nel girone Ovest hanno chiuso a braccetto, a quota 14, Napoli e Scafati. Gli azzurri lo hanno fatto col sorriso e nei playoff grazie al blitz per 68-82 a Latina ed in attesa dell'ostica trasferta di domenica, alle 17, nella tana di Casale; i giallolblù tirando il freno a mano dopo tre vittorie di fila, perdendo con un beffardo 89-88 a Trapani. È, però, forte la determinazione di riscattarsi domenica, alle 18, al PalaMangano, contro Agrigento. Ieri, intanto, la Scandone ha salutato il suo 2019 da incubo, con il doppio declassamento dalla Serie A al girone D di Serie B, cedendo il passo per 83-72 nel derby al PalaErrico contro Virtus Bava Pozzuoli. Amaro il recupero della tredicesima giornata di campionato. Sarà un 2020 da vivere col fiato sospeso, inseguendo la salvezza e augurandosi una vera e risolutiva svolta societaria.