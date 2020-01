Scandone, stop per De Leo: sicuro out a Valmontone L'ala/centro della squadra irpina è bloccato da una lesione al muscolo ileopsas

La Scandone non potrà contare su Giuseppe De Leo nella prima gara del 2020, nella trasferta di Valmontone, in programma domenica. L'ala/centro della squadra irpina non ci sarà nella sfida in terra laziale. Nella giornata di ieri, De Leo si è sottoposto ad esami diagnostici per chiarire i motivi dell'infortunio e i tempi di recupero. La risonanza magnetica ha evidenziato una lesione di secondo grado lungo il decorso del muscolo ileopsoas.

Il giocatore ha già avuto il programma di terapie per rientrare quanto prima nelle rotazioni di coach Gianluca De Gennaro. De Leo salterà sicuramente il match di Valmontone, ma sono in dubbio anche le gare successive. Nell'orbita delle due settimane, il lungo biancoverde si sottoporrà ad una nuova risonanza magnetica di controllo e solo lì saranno più chiari i tempi del ritorno sul parquet. "La società augura al cestista una pronta guarigione ed auspica di riaverlo in campo al più presto": si legge nella nota diffusa dalla Scandone in mattinata. Un report infortuni che pone già un limite al tecnico irpino.