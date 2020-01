Verso Valmontone-Avellino, i numeri della sfida Luca Bisconti spicca nel roster della squadra allenata da Alex Righetti

Domenica sarà sfida tra la Special Days Virtus Valmontone e la Scandone Avellino. Nella tensostruttura del capoluogo capitolino, il primo impegno del 2020 per i biancoverdi di coach Gianluca De Gennaro. Questa mattina, il tecnico irpino ha presentato la sfida contro l'ex, Alex Righetti. Punti pesanti in palio per garantirsi un rilancio in classifica. Nel roster della squadra che ospiterà il team avellinese tra due giorni, spicca Luca Bisconti che, per il girone D di Serie B, è l'uomo dal più alto minutaggio di media (34.9 a gara), con la valutazione migliore (21.9 a gara) ed è il quinto del raggruppamento per rimbalzi (112 catturati fin qui). Nella top 5 c'è anche un altro giocatore di Valmontone, Giulio Casale (34.2 minuti a partita). Daniele Bonessio è terzo per media falli (3.8).

Foto: pagina ufficiale Facebook Virtus Valmontone