Verso Valmontone-Avellino, sfida all'ex Righetti L'argento olimpico, giocatore della Scandone nel 2007/2008, è il coach dei laziali

Domani, alle 18, nella tensostruttura di Via della Pace a Valmontone, sarà sfida particolare. La Scandone Avellino ritroverà l'ex, Alex Righetti, da avversario. L'argento olimpico ad Atene 2004, cestista biancoverde nella stagione 2007/2008, quella della vittoria in Coppa Italia e del pass per la EuroLeague, è il coach della Special Days. Sono 12 i punti conquistati dalla squadra guidata dall'ex giocatore di Avellino, 6 quelli dei lupi, a ricerca del primo successo esterno stagionale. Al giro di boa, Valmontone si gioca la chance di allungare sulle ultime in classifica, la Scandone l'opportunità di allontanarsi dal fanalino di coda e dal penultimo gradino del girone. Il roster di coach Gianluca De Gennaro si presenterà senza Giuseppe De Leo e con Hugo Erkmaa pronto a trasferirsi a Napoli.

Gli arbitri - La gara tra la Special Days Virtus Valmontone e la Scandone Avellino sarà diretta dai signori Marcello Martinelli di Brescia e Mirko Moreno di Franco di Bergamo (segnapunti Francesco Pardo di Roma, cronometrista Federica Marcocchia di Roma, addetto ai 24 secondi Giacomo Petraccini di Roma).

Foto: pagina ufficiale Virtus Valmontone