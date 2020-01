Scandone, questione lodi: la scadenza si avvicina Entro venerdì è d'obbligo il pagamento: il club irpino rischia sanzioni

La Federazione Italiana Pallacanestro attende la risoluzione dei lodi relativi a Francesco Cavaliere, Ariel Filloy, Massimo Maffezzoli e Domenico Papa. La Scandone Avellino è chiamata al pagamento delle spettanze arretrate ai componenti - tra squadra e staff tecnico - della passata stagione. Prioritario, in ordine, è quello dell'ex assistente, oggi vice di Stefano Sacripanti a Napoli. In caso contrario, il club irpino rischia le prime sanzioni sul campionato in corso e che possono condizionare anche la presenza del club nell'annata 2020/2021.

La scadenza si avvicina e in casa Scandone non si è avvertono mutamenti tali da garantire serenità nella gestione del caso. L'impasse - già riscontrata in diverse occasioni lungo l'estate e l'autunno - è stata, spesso, superata con interventi risolutivi, in extremis. Venerdì sarà un nuovo appuntamento cruciale per le sorti della squadra biancoverde, allenata da coach Gianluca De Gennaro, reduce dall'ennesima prestazione anonima, e che si ritrova senza più il playmaker titolare, scelto in corso d'opera e salutato poche ore fa. Hugo Erkmaa ha lasciato Avellino destinazione Napoli: l'italo-estone torna a far parte del roster partenopeo dopo aver disputato in maglia Gevi anche la stagione 2018/2019.