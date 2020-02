Scandone Avellino ko anche a Corato (75-66) Non bastano le new entry ai biancoverdi, ora penultimi da soli nel girone D di Serie B

Alla Scandone Avellino non bastano i tre volti nuovi per trovare il punto di discontinuità in stagione. Altro ko per i biancoverdi di coach Gianluca De Gennaro che escono sconfitti dal PalaLosito di Corato con il risultato di 75-66. Parziali di 22-11, 24-12, 14-26 e 15-17 con un primo tempo che vale la corsa dei pugliesi, dominanti al 20'. Avellino ha il merito di rimontare, chiudere al 40' sotto la doppia cifra, ma arriva l'ulteriore stop stagionale per i lupi. La BPC Virtus Cassino batte la Tecno Switch Ruvo di Puglia (82-73) e allunga: ora la Scandone occupa da sola la penultima posizione della classifica del girone D di Serie B.

Serie B (Girone D) - Ventiduesima Giornata (PalaLosito, Corato)

Adriatica Industriale Basket Corato - Scandone Avellino 75-66

Parziali: 22-11, 24-12, 14-26, 15-17

Corato: Brunetti 17 (3/8, 3/4), Idiaru 11 (4/6, 1/2), Serroni 11 (3/5, 1/9), Stella 8 (1/4, 2/5), Tassone 8 (1/2, 1/2), Kekovic 8 (3/3, 0/0), Sereni 7 (2/5, 1/2), Yabre 4 (2/3, 0/0), Cioppa 1 (0/0, 0/0), Pisoni 0 (0/0, 0/0), Messina 0 (0/0, 0/0). All. Cadeo.

Avellino: Ondo Mengue 18 (3/7, 3/5), Marchetti 14 (2/6, 2/6), Marzaioli 11 (1/4, 3/5), Stanzani 10 (5/7, 0/1), Dilas 5 (1/9, 0/0), Rajacic 4 (0/1, 1/3), Cherubini 2 (1/3, 0/1), Bianco 2 (1/1, 0/1), Locci 0 (0/1, 0/0), De leo 0 (0/0, 0/1), Dushi 0 (0/0, 0/0), Iovinella 0 (0/0, 0/0). All. De Gennaro.