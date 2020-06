Scandone, come si presenta la Serie B e il girone D Rientri in terza serie, riposizionamenti: Taranto è già molto attiva sul mercato

È solo l'inizio di una lunga estate, di un periodo che può offrire novità per gli organici e per il format della Serie B 2020/2021. Toccherà alla Lega Nazionale Pallacanestro ridefinire la categoria dopo gli ingressi di nuove realtà rispetto alla stagione dichiarata conclusa nell'emergenza covid. La terza serie nazionale ritrova, Taranto con il Cus Jonico, già molto attivo sul mercato, Livorno con la Libertas 1947 e Reggio Calabria (la Pallacanestro Viola Supporters Trust deve trasformarsi in srl dopo l'acquisto del titolo sportivo).

C'è poi l'Andrea Costa Imola che ha ufficializzato il riposizionamento in Serie B salutando l'A2. Con un quadro più chiaro (domani scade il termine ultimo per scendere di categoria) la LNP potrà iniziare a lavorare sugli organici e sui gironi. Nell'ultima annata le squadre siciliane hanno preso parte al girone A. Potrebbe presentarsi un raggruppamento sud, quello D, molto più competitivo rispetto al 2019/2020 in cui figurerà anche la Scandone Avellino, destinata alla conferma nel terzo livello del basket italiano.