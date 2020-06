Scandone, come cambia la B: verso lo scambio Corato-Molfetta Taranto e Sant'Antimo già super sul mercato. Occhio alle siciliane nel girone D

La Scandone ripartirà dalla Serie B e il girone D, quello abitualmente di riferimento per i club meridionali della terza serie, potrebbe presentarsi con un coefficiente di difficoltà superiore, almeno sulla carta. Nella stagione fermata dall'emergenza sanitaria, le squadre siciliane - Palermo, Costa d'Orlando, Torrenova - hanno partecipato al girone A. Almeno da rumors, dovrebbero tornare nel girone D, come avvenuto anche nel 2018/2019. C'è poi il Cus Jonico Taranto, rientrato in B con l'acquisto del titolo sportivo di Chieti e scatenato sul mercato. Per il club rossoblu sono già ufficiali i colpi Bruno Duranti, Ferdinando Matrone e Nicolas Stanic con le ambizioni confermate da coach Davide Olive. La Partenope Sant'Antimo ha ufficializzato l'arrivo di Filiberto Dri, il ritorno di Carlo Cantone e le conferme di Tommaso Carnovali e Biagio Sergio.

Inoltre, non si fermano le voci degli scambi di diritti sportivi. Corato è pronta a cedere la B a Molfetta ripartendo dalla C Gold. Trattativa a buon punto, invece, quella per il trasferimento della Virtus Valmontone a Rieti (al centro d'Italia ci sarebbero due team in A2 e B). La Virtus Ragusa è interessata al titolo di Lecco (Serie B). Insomma, l'eventuale girone D, quello sud, della Serie B potrebbe presentarsi molto più qualitativo rispetto all'ultimo vissuto e fermato dall'emergenza covid.