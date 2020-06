Scandone, De Cesare: "Mi sento sempre in colpa" L'ex patron di calcio e basket ha raggiunto il tribunale di Avellino per l'evoluzione Sidigas

Ha raggiunto il tribunale di Avellino per l'evoluzione del caso Sidigas. E all'uscita dal colloquio tenuto con i suoi legali, l'ex patron del calcio e del basket avellinese, Gianandrea De Cesare, non si è sbilanciato su quanto potrà accadere nelle prossime settimane per l'azienda e per il settore basket. "Il procedimento è in corso e non sono io a gestire le sorti della società. Sicuramente provo profondo dispiacere. - ha affermato De Cesare - Avrei fatto di tutto affinché non succedesse. Mi dispiace, il mio agire non è un nascondersi, ma è rispetto per le indagini. Anche io rientro tra i tifosi e mi dispiace per quanto accaduto. Non dipende tutto da me. Ci sono delle circostanze. Sullo sport? Mi sento sempre in colpa, penso sempre che si sarebbe potuto fare di più e meglio". Così il proprietario della Sidigas, per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio. Il processo inizierà davanti al Gup del tribunale di Avellino, Francesca Spella, il prossimo 29 ottobre.