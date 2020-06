La Serie A e il numero 17 nato con l'addio della Scandone Ora la presenza di Torino è in discussione. Quanto accade al primo livello si riflette su A2 e B

Il riposizionamento di Pistoia in Serie A2 ha costretto la Legabasket alla nuova ricerca di un team da inserire nell'elite del basket nazionale per evitare nuovamente il numero dispari - il 17 - causato nell'estate 2019 dalla Scandone Avellino e dall'impossibilità del club di proprietà Sidigas di rispettare i parametri di controllo imposti dalla Federazione. La FIP ha annullato l'ultima stagione cancellando ipotesi di verdetti: nessuna promozione o retrocessione dal campo.

Per scongiurare il numero dispari, il 15 maggio scorso la LBA ha ammesso subito il Basket Torino, prima in classifica nel girone ovest di A2, ma prima anche nel ranking interno alla Legabasket Serie A. Poi, però, anche per la possibilità offerta ai club dalla FIP, è arrivato l'addio di Pistoia per l'impossibilità di sostenere un nuovo campionato di massima serie dopo l'emergenza covid e che ha riportato la A a 17.

Alle prime chiamate, rispettando il ranking interno, la LBA e il presidente Umberto Gandini non hanno trovato risposte positive. Verona ci ha provato, ma non ha risorse per garantirsi il ritorno nella prima serie nazionale. Niente Ravenna, hanno confermato il no anche Napoli e Scafati. Le due squadre campane vogliono conquistare la massima serie con una promozione sul campo. Con l'impatto economico causato dal coronavirus nessun club sembra intenzionato a fare un salto nel buio, eccessivo in questa fase, con il basket e gli altri sport di contatto che reclamano certezze all'esecutivo nel percorso di ripartenza anche per i settori giovanili. C'è il rischio delle palestre scolastiche chiuse in autunno.

E allora è in discussione proprio la presenza di Torino, ammessa poco più di un mese fa. In caso di rinuncia, la A sarebbe a 16, numero pari, spesso cercato dall'assemblea, che si riunirà in seduta straordinaria lunedì. Ma c'è da valutare anche il percorso della Vanoli Cremona e della Virtus Roma, che sono chiamate a passi concreti per confermarsi in A dopo le difficoltà palesate nelle scorse settimane. Quanto sarà deciso e quanto accadrà in massima serie varrà tantissimo anche per gli equilibri 2020/2021 in Serie A2 e Serie B. Il flusso promozioni/retrocessioni è ancora attivo.