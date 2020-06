L'NBA riparte a fine luglio e un ex Scandone è arbitro Biancoverde dal 2003 al 2005, in Italia ha giocato anche con la Fortitudo, Milano, Udine e Venezia

L'NBA è al lavoro per la ripartenza. Torneranno in campo 22 squadre in quella che è stata definita la "bolla" di Orlando, sede unica dei match per un anomalo finale di stagione. Il 30 luglio sarà il primo giorno di gare e nel gruppo arbitri spicca un ex Scandone. Dopo aver chiuso la carriera da giocatore nel 2009 con una brevissima esperienza a Portorico, Nate Green ha iniziato ad arbitrare nei tornei dell'high school e dei college. Dall'NCAA alla G-League con quattro stagioni vissute anche con la direzione delle Finals della seconda lega nel 2019, viatico per l'NBA. Dopo alcune gare di prova, Green è diventato ufficialmente arbitro delle gare della National Basketball Association nella stagione 2019/2020 fermata dall'emergenza covid, ma che ripartirà a fine luglio.

La presenza di un arbitro ex giocatore, biancoverde dal 2003 al 2005 e che ha indossato in Italia da protagonista anche le canotte della Fortitudo Bologna e dell'Olimpia Milano, ha colpito uno dei giocatori italiani in NBA, Nicolò Melli: "Credo che l’italiano lo capisca anche un ex giocatore del nostro campionato, che qui ho ritrovato con il fischietto: Nate Green lo seguivo ai tempi della Fortitudo. - si legge in un post Instagram del cestista dei Pelicans pubblicato giovedì scorso - L’ho riconosciuto in un prepartita e mi ha fatto un effetto strano essere arbitrato da chi ho visto giocare in Italia".

Foto: pagina ufficiale Facebook Luigi Lamonica - Decidere