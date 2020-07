Ex Scandone: Fitipaldo verso Tenerife, Rich si è ritirato L'uruguagio ha salutato Burgos e sarà dell'Iberostar. Lo statunitense si era accordato con Varese

Hanno vissuto insieme la stagione 2017/2018 ad Avellino, ma con due percorsi diversi. Bruno Fitipaldo doveva essere il leader della squadra in cabina di regia dopo aver dominato la scena a Capo d'Orlando. Fu invece una stagione da più ombre che luci, culminata con la tribuna per far spazio ad Alex Renfroe nei playoff Scudetto, nei quarti di finale persi contro Trento. Da lì l'uruguagio, dopo aver salutato la Scandone, si è trasferito in Spagna risultando decisivo nel San Pablo Burgos: due stagioni e ora il passo d'addio, compiuto nelle scorse ore. Bruno Fitipaldo resterà in Liga ACB, ma si trasferirà a Tenerife. La carriera dell'ex biancoverde proseguirà con l'Iberostar, avversaria dei lupi nell'avventura in Champions League.

Uno dei compagni di squadra di Fitipaldo in Irpinia, Jason Rich, ha invece deciso di fare un passo indietro. Aveva accettato l'offerta della Pallacanestro Varese, ma ha poi optato per il ritiro. La guardia di Pensacola era reduce da un percorso biennale in Turchia (prima Besiktas, poi Gaziantep). Era pronto al ritorno in Italia, ma per motivi personali Rich ha scelto il ritiro. L'ex Scandone sta cercando il punto di incontro in compagnia dei suoi agenti, Dan Tobin e Vittorio Ferracini, proprio con il club avellinese, che ha perso un BAT con l'americano e i procuratori.