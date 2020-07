Serie B, altro acquisto di titolo: Lecco passa a Roseto I diritti di A2 sono ora della Stella Azzurra dopo l'interesse della Scandone e di P. Avellino

Ci sono 64 squadre pronte per la Serie B 2020/2021, ma gli acquisti di titolo sportivo proseguono. L'ultimo è quello di Lecco che passa a Roseto, alla nuova società costituita dagli imprenditori locali per far ripartire il basket nel comune abruzzese dopo la cessione del titolo di A2 alla Stella Azzurra Roma, seguito con interesse nelle scorse settimane dalla Scandone, e puntato dal progetto Pallacanestro Avellino, che resta attivo.

La Scandone conferma la fase di stand-by. Il 31 luglio appare spartiacque per tanti aspetti nel basket nazionale. In Irpinia, la gestione sportiva attende novità dalla proprietà Sidigas per determinare il primo passo nella nuova stagione. Occorre rinnovare l'accordo stipulato la scorsa estate. Ad oggi si confermano le figure di Luciano Basile, liquidatore, e Francesco Baldassarre, custode giudiziario, nell'attesa dell'evoluzione per la casa madre in tribunale.

Il 31 luglio sarà termine ultimo per i cambi di titolo. Da lì le leghe potranno iniziare a ragionare sugli organici e sulle divisioni per i raggruppamenti. Il numero 16 per girone appare come quello utile per la Serie B con i derby tra Salerno, Avellino, Pozzuoli e Sant'Antimo. La Partenope di coach Enzo Patrizio ha aggiunto anche il playmaker, Fabrizio Trapani, immaginato anche dalla Scandone, ma con il perdurare dell'impasse il club biancoverde rischia di far accasare in altre piazze tantissime pedine interessanti.