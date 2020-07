Sacripanti: "Spero il meglio. Avellino riparta dai giovani" L'ex coach della Scandone, oggi tecnico di Napoli: "Passione, programmazione e serietà"

"So davvero poco del discorso dell'A2. Non ho dati oggettivi, spero che possano anche loro avere un'altra possibilità. Vedo che la Scandone può fare la Serie B, c'è il Basket Club Irpinia. Sento che gli amici Sanfilippo possono riprendere una società, la Pallacanestro Avellino, per l'A2. Io questo lo spero". Al canale 696 TV per "SottoCanestro", il coach del Napoli Basket ed ex tecnico della Scandone, Stefano Sacripanti, parla così di Avellino: "Credo che più alto si possa fare con gente di passione come loro meglio è. Me lo dovete, però, il mio tormentone. Spero maggiormente che si possa dare ai ragazzi del settore giovanile un'occasione, riunirli tutti in un settore giovanile di alto livello per far sì che si possa fare un percorso formativo nella propria città, dove può esserci uno spazio dedicato, istruttori, un club che li possa far crescere. Le categorie non dipendono da noi. Servono soldi, cordate, imprenditori veri. Per fare il settore giovanile ne servono molti meno. Serve più la passione, la programmazione e la serietà nel fare le cose. Spero realmente che ad Avellino si possa fare".

L'intervista andrà in onda giovedì sera, alle 21.30, sul canale 696 TV OttoChannel.