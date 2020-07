Scandone, la ripartenza passa per l'uscita dalla casa madre L'obiettivo della ristrutturazione per determinare un vero restart dopo la prima stagione di B

Non manca il lavoro dietro le quinte da parte del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e degli imprenditori, in primis Gennaro Canonico, che hanno deciso di occuparsi della gestione sportiva 2019/2020, ma per la prossima annata sportiva, che di fatto è iniziata il primo luglio, c'è ancora da attendere.

L'obiettivo del primo cittadino è di garantire vita propria al club cestistico, legato tuttora alle dinamiche della casa madre, la proprietà Sidigas: un passaggio tutt'altro che semplice, ma sono attesi sviluppi negli ultimi giorni del mese. La prospettiva di modulare una ristrutturazione a 360 gradi è alla base del lavoro portato avanti con un contatto costante con Sidigas e con il suo amministratore delegato, Dario Scalella.

Tra qualche giorno scadrà ufficialmente la gestione sportiva, concordata la scorsa estate e si vola verso il consiglio federale del 6 agosto, che determinerà le partecipanti ai vari tornei. La Scandone ha versato la prima rata FIP per la conferma in Serie B.