Scandone, l'attesa può condizionare il mercato Alcuni profili immaginati dai biancoverdi hanno ricevuto offerte da altre società

Gli organici non sono ancora definiti. Il consiglio federale del 6 agosto garantirà certezze e la Scandone parteciperà alla Serie B. Non sembrano esserci dubbi sulla presenza in organico del club irpino, che resta legato all'evoluzione del caso Sidigas, ma che è seguito costantemente da chi ha rappresentato e gestito il sodalizio in ambito sportivo negli ultimi dodici mesi.

Un aspetto è però certo: con il passare dei giorni diminuiscono le voci presenti nella lista dei cosiddetti free agent, dei giocatori liberi da contratti. Diverse società che prenderanno parte al girone meridionale hanno già allestito roster di primo livello, ma gli stessi cestisti dell'ultima stagione biancoverde avrebbero posto un limite all'attesa in chiave Scandone. ll tempo scorre e ci sono anche altre offerte per chi ha disputato all'ombra del Partenio l'ultimo campionato. Aspettare il consiglio federale e l'organico completo della Serie B può riservare altri ostacoli nella scelta dei giocatori per il roster. Ad oggi non c'è ancora l'ufficialità per lo staff tecnico, ma appare pronto alla conferma coach Gianluca De Gennaro.