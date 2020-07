Scandone, ecco come può essere il girone di Serie B Dal 6 agosto, con il consiglio federale, arriveranno altre certezze per i club

Gli ultimi giorni di luglio garantiranno certezze per l'organico, che sarà definito dal consiglio federale in programma il prossimo 6 agosto. Sarà un appuntamento clou nell'estate del basket italiano perché, con effetto domino, dalla Serie A alla Serie B, saranno certificate le ultime caselle con diverse squadre da posizione vacillante nei vari tornei. Filtrano i primi rumors per la composizione dei gironi di terza serie.

Il raggruppamento che vedrà la partecipazione della Scandone resta quello D con il ritorno delle siciliane nel gruppo meridionale. Il girone dovrebbe essere composto da squadre campane, calabresi, siciliane e laziali con le pugliesi nel girone C, come avvenuto per Nardò nel 2018/2019. È anche l'idea del coach della Virtus Arechi Salerno, Adolfo Parrillo, espressa dal tecnico blaugrana nel corso di SottoCanestro, nella puntata andata in onda lo scorso giovedì alle 21.30 sul canale 696 TV OttoChannel. Intanto, per la Serie A c'è il rischio di un format a 14 squadre. La Vanoli Cremona non è l'unica in difficoltà: anche la Virtus Roma traballa nell'estate post-covid.