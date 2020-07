Basket, rebus organici in Serie A, A2 e B Verdetti Comtec e consiglio federale, dal 6 agosto le certezze sui campionati

Attesa per quanto definito dalla Comtec. L'organo di controllo della Federazione Italiana Pallacanestro ha informato i club dell'esito - positivo o negativo - delle verifiche effettuate. Dall'informazione del verdetto Comtec la società ha tempo 6 giorni per mettersi in regola e confermare l'iscrizione. L'ulteriore controllo che vale praticamente come paletto è il consiglio federale, che garantirà un quadro completo delle partecipanti.

Rischio esclusioni tra Serie A, A2 e B. Dopo rumors di criticità per Cremona ora arrivano voci di una possibile ridiscussione dell'attività con la conferma in massima serie. Da contraltare c'è, invece, la Virtus Roma. La posizione del club capitolino è traballante da settimane. Per evitare un format a 15, la LBA sembra orientata a richiamare Torino dalla A2. Il secondo livello nazionale si ritroverebbe costretto a riaprire i termini di ripescaggio per 48 ore e potrebbe non esserci richiesta, garantendo spazio alle wild card. Le medesime difficoltà si riscontrano in terza serie. Il raggruppamento che coinvolgerà le squadre campane dovrebbe essere nuovamente quello D. Prospettiva di squadre calabresi, siciliane e laziali nel raggruppamento di Salerno, Avellino, Sant'Antimo e Pozzuoli, ma dal 6 agosto tutto sarà più chiaro, come la divisione da operare in A2 con il rebus siciliane per gli equilibri della categoria.