Scandone, a 9 giorni dalla Supercoppa nulla di ufficiale Rich non firma e il club resta nella black list della FIBA. Il club ripartirà dal -6 nel 2020/2021

Tutte le squadre di Serie B di basket, ad eccezione di un club, hanno ufficializzato staff tecnico e squadra per la stagione 2020/2021. Domenica 11 è in programma il primo turno dei gironi della Supercoppa Centenario della terza serie. La società che non ha ancora ufficializzato un ingaggio sia per la panchina che per il roster è la Scandone Avellino.

Priva di un sito internet dall'esclusione dalla Serie A nel luglio 2019, la pagina Facebook - utilizzata per veicolare le note ufficiali - è ferma a un post del 18 agosto. L'ultimo vero comunicato del sodalizio biancoverde è del 7 aprile scorso per certificare il rompete le righe della squadra con la decisione della FIP di annullare il campionato 2019/2020 a causa dell'impossibilità di riprendere l'attività nell'emergenza covid.

Il lavoro sottotraccia da parte della gestione sportiva non è mancato, con i dirigenti Gennaro Canonico e Gerardo Santoli e il liquidatore Luciano Basile (inibito fino al prossimo 19 ottobre per il caso Avellino-Corato) ma a 9 giorni dall'esordio ufficiale la Scandone è priva di ufficialità. Il club avellinese risulta ancora inserita nella black list della FIBA. Il mercato è ad oggi bloccato dai lodi vinti da Jason Rich e dagli agenti dell'americano, Dan Tobin e Vittorio Ferracini. Per quanto ci sia un'intesa di massima tra le parti, la firma dell'ormai ex giocatore tarda ad arrivare e, per questo motivo, il nome della SS Felice Scandone Avellino 1948 è nell'elenco dei club "morosi".

A fari spenti, Gianluca De Gennaro ha allestito il roster 2020/2021, ma senza l'ok della FIBA e nell'attesa di un confronto vero e proprio per il destino del club (la Scandone è legata all'evoluzione della casa madre Sidigas), tutto il lavoro sviluppato nelle scorse settimane resta privo della concretizzazione. A meno di dieci giorni dal primo match ufficiale, non è stato svolto un allenamento in città con i cestisti. De Gennaro è alla ricerca anche di un vice (Rodolfo Robustelli, assistant del tecnico avellinese nella scorsa stagione, è il capo allenatore del Basket Club Irpinia in Serie C Gold).

L'obiettivo del coach è di ritrovare il parquet del PalaDelMauro con i nuovi ragazzi, ancora da ufficializzare (pronti all'ingresso ci sono Dimitri Sousa, Alessandro Marra e Gianpaolo Riccio, ma non solo) per l'avvio della prossima settimana, a un mese praticamente dallo start del campionato e con l'impegno in Supercoppa da trasformare in un classico precampionato. Il girone D di Serie B 2020/2021 si presenta dall'alto coefficiente di difficoltà e la Scandone ripartirà dal -6 in classifica (la penalizzazione è frutto dei mancati adempimenti riscontrati per i 6 lodi vinti da ex tesserati nella scorsa stagione). Il club spera di ridurre almeno a 4 la negatività in graduatoria, ma resterà come il primo di tanti ostacoli per l'obiettivo della conferma in terza serie.