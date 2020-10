Scandone, l'ex Renfroe trionfa in Champions League con Burgos Staffetta con Fitipaldo nel roster vincente nella massima competizione europea FIBA

Il San Pablo Burgos ha conquistato la FIBA Basketball Champions League 2020. La squadra spagnola ha superato in finale l'Aek Atene con il risultato di 85-74. Burgos trionfa nel formato Final Eight, deciso dalla Federazione Internazionale della Pallacanestro per completare il torneo interrotto nell'emergenza covid.

Nella squadra vincitrice spicca l'ex Scandone, Alex Renfroe. L'esterno americano, di passaporto bosniaco, ingaggiato dall'allora Sidigas nel 2018 sul finale della stagione per la corsa playoff, è stato autore di 10 punti in 17 minuti, con 4 rimbalzi, un assist e 10 di valutazione. Nel mercato estivo post-covid è nata la staffetta tra ex Scandone: Renfroe ha salutato lo Zenit San Pietroburgo per firmare con Burgos, Bruno Fitipaldo ha lasciato il club vincente in BCL per accettare l'offerta dell'Iberostar Tenerife, che ha chiuso l'esperienza in Champions ai quarti con il ko contro Saragozza.