Scandone, primo allenamento stagionale. In quattro al lavoro Domenica, con palla a due alle 18, la sfida casalinga contro Sant'Antimo in Supercoppa Centenario

Primo allenamento stagionale per la Scandone al PalaDelMauro. Coach De Gennaro e il suo vice, Robustelli, hanno supervisionato i primi passi sul parquet di Costa, Monina, Riccio e Janelidze. Il club biancoverde, seppur condizionato in fase organizzativa dalle ormai consolidate vicissitudini societarie, ha pigiato il piede sull'acceleratore del mercato e completato l'organico. Mancano solo gli annunci ufficiali, ma tra nuovi arrivi e conferme, si ripartirà dai play Costa, Marra, Galipó; dalle guardie Riccio e Marzaioli; dalle ali piccole Sousa e Mraovic; dalle ali grandi Ani e Mazzarese e dai centri Janelidze e Monina. Domenica, con palla a due alle 18, la squadra irpina ospiterà la Partenope Sant'Antimo, al PalaDelMauro, nella gara valida per la prima giornata del girone Q della Supercoppa Centenario di categoria. In concomitanza, l'inizio di Salerno - Pozzuoli.