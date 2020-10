Nessuna ufficialità, voglia di basket: riecco la Scandone Il mercato risulta bloccato, ma è possibile presentarsi sul parquet senza tesserati in Supercoppa

È la vigilia del primo impegno ufficiale. Domani, con palla a due alle 18, la Scandone Avellino ospiterà la Partenope Sant'Antimo nel match valido per la prima giornata del girone Q di Supercoppa Centenario di Serie B. Il club irpino ha riattivato la pagina ufficiale social ricordando l'appuntamento in programma al PalaDelMauro. Prime sedute in settimana per il nuovo roster agli ordini di coach Gianluca De Gennaro, ma la Scandone non ha ufficializzato alcun ingaggio.

Il mercato è bloccato. Il nome del sodalizio biancoverde figura ancora nella black list della FIBA nonostante il tentativo della società gestita, per la parte sportiva, da Gennaro Canonico e Gerardo Santoli, di completare l'iter relativo ai BAT persi con Jason Rich e gli agenti dell'americano, Dan Tobin e Vittorio Ferracini. Nessuna ufficialità perché non risulta alcun tesseramento, ma il regolamento della Supercoppa garantisce alla Scandone la presenza regolare sul parquet con i giocatori che saranno poi annunciati lungo il mese di ottobre.

Per quanto siano già gare ufficiali, nel trofeo Centenario non è necessario il tesseramento, che sarà aperto fino al 16 aprile, senza finestre. La prima deadline è relativa, ovviamente, all'inizio del torneo, al venerdì precedente al primo turno di campionato: il 13 novembre. Alla Scandone basta la copertura assicurativa e non il tesseramento dei giocatori per i match di Supercoppa.