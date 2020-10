Scandone, mercoledì il recupero con Sant'Antimo Si avvicina la prima gara ufficiale. I biancoverdi ospiteranno la PSA dopo il rinvio del giorno 11

Dai rinvii delle gare della Supercoppa e dall'ultimo decreto governativo emerge una sintesi, l'importanza di un possibile nuovo protocollo per fronteggiare la curva dei contagi, i casi in aumento nei gruppi-squadra e lo sviluppo stagionale. Il basket di richiamo nazionale prosegue, ma è chiamato a riorganizzare la parte relativa al pre-gara, all'iter che porta i club e le squadre verso gli impegni ufficiali. Non sembra bastare il regolamento imposto in estate, va modificato in base ai dati odierni e alle norme anti covid.

Per il sospetto di casi positivi, sono state rinviate gare di Supercoppa. Occorre un piano d'azione utile per affrontare al meglio un campionato lungo e pieno di impegni. È stato riorganizzato il cammino delle squadre campane tra Serie A2 e Serie B e la Virtus Arechi Salerno, nei limiti degli obblighi da rispettare in questa fase dopo le positività, riprenderà la preparazione al Palasport "Carmine Longo" di Capriglia. La Scandone Avellino ha ufficializzato sui social il primo impegno ufficiale, il recupero del match contro la Partenope Sant'Antimo, non giocato il giorno 11 per il contatto con caso covid della squadra della PSA. Il Napoli Basket ha comunicato il percorso dei rinvii in una Supercoppa che deve valere come prova generale per il campionato. Si riparte da tanti aspetti dopo la pausa forzata, osservata nello scorso weekend.

Foto: pagina ufficiale Facebook Scandone Avellino