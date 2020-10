Nuovo decreto, la Federbasket chiede chiarimenti al Governo La FIP e le leghe sperano nei "ristori" per la stabilità di sistema

I campionati nazionali andranno avanti, ma senza pubblico. La Federbasket chiede comunque chiarimenti al Governo dopo le nuove misure introdotte nel decreto firmato in mattinata. "A seguito dell’emanazione dell’odierno DPCM da parte del Governo, la Federazione Italiana Pallacanestro sta cercando di comprenderne appieno le disposizioni. A questo proposito si chiede al più presto un chiarimento alle Autorità. - si legge nella nota della FIP - Nella fattispecie si chiedono delucidazioni circa le attività sportive consentite e le modalità di svolgimento. Il primo DPCM e il secondo si basavano sulla suddivisione tra sport di contatto e sport individuali aggiungendo la limitazione di Regionale e Nazionale. L’attuale DPCM introduce un diverso elemento tra sport all’aperto e al chiuso. Ovviamente escludendo i campionati nazionali. Ciò che non si comprende è se sia consentito l’allenamento degli sport di contatto all’aperto o al chiuso. Sempre nel rispetto dei protocolli vigenti. E ciò rischia di ingenerare ulteriore confusione nel movimento sportivo italiano, già fortemente condizionato dalla drammatica situazione pandemica". La FIP e le leghe sperano nei "ristori" per la stabilità di sistema, dei club e dei tesserati.