Supercoppa: Avellino-Sant'Antimo 0-20, risultato omologato Anche mille euro di ammenda alla squadra irpina. "Rinunciataria", così nel provvedimento

Il giudice sportivo si è espresso sulla gara non giocata tra la Scandone Avellino e la Partenope Sant'Antimo. Mercoledì scorso, con il contatto diretto con un positivo al covid-19, la squadra irpina ha deciso di non presentarsi sul parquet. La PSA ha raggiunto il PalaDelMauro e i legni della struttura sportiva avellinese. Risultato di 0-20 a tavolino in favore della squadra ospite, deciso dal giudice sportivo.

"Trascorsi quindici minuti dall'ora fissata per l'inizio della gara, la società non si presentava sul terreno di gioco. - si legge nel provvedimento disciplinare - La stessa viene pertanto considerata rinunciataria. La gara viene omologata con il risultato di 0-20 in suo sfavore". Per la Scandone c'è un'ammenda di mille euro. Al club irpino spetta la decisione di un eventuale ricorso.