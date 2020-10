Basket: Supercoppa, è il giorno del derby Avellino-Salerno Tutto pronto per l'esordio stagionale della Scandone contro i blaugrana

Foto di rito alla vigilia e per la Scandone Avellino l'esordio è ormai pronto. Alle 18 sarà palla a due contro la Virtus Arechi Salerno per la terza giornata del girone Q di Supercoppa Centenario di Serie B. La squadra blaugrana non potrà contare su Maggio, Gallo, Cardillo, Valentini: "Ripartiamo dalle certezze mostrate con personalità nella trasferta di Sant’Antimo, la squadra ha fatto un notevole passo in avanti nel gioco e nella compattezza. - ha spiegato l'assistant coach della Virtus Arechi, Nicola Amato - Al di là del valore dell’avversario che si conosce poco non avendo ancora giocato gare ufficiali, con Sousa e Janelidze che sono i due giocatori di spicco, il nostro obiettivo è quello di continuare il nostro percorso di crescita a prescindere dalle svariate defezioni e di migliorare di conseguenza in quegli aspetti che in alcuni momenti dell’ultima partita sono un po' venuti meno. Ad ogni modo la Supercoppa ci sta dando elementi di spunto interessanti, merito della squadra che si è sempre allenata con lo spirito giusto e che nonostante le problematiche non si è fatta condizionare. Ovviamente non abbiamo fatto ancora nulla, sappiamo che c’è ancora tanto da lavorare".

Foto: pagina ufficiale Facebook Virtus Arechi Salerno