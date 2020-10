Supercoppa Serie B, Salerno passa ad Avellino: 75-82 Vince la Virtus Arechi al termine di un match equilibrato. Buon esordio per i lupi

Esordio ufficiale per la Scandone Avellino. In un match equilibrato, al PalaDelMauro, si impone la Virtus Arechi Salerno con il risultato di 75-82. Nella terza e ultima giornata del girone Q di Supercoppa di Serie B, ecco finalmente la Scandone sul parquet. Parziali di 23-22, 17-21, 19-18 e 16-21: vittoria per gli uomini di coach Adolfo Parrillo. Salerno si è presentata con l'assenza di diverse pedine e tiene botta contro un gruppo nuovo e capace di debuttare con buone soluzioni. Avellino ha debuttato lasciando buone sensazioni dopo un avvio di stagione tribolato a causa di diversi rinvii causa covid e di un ko per 20-0 a tavolino deciso dal giudice sportivo per la gara contro la Partenope Sant'Antimo. Salerno vince ad Avellino con l'ottima di Rezzano e Tortù. Ai lupi di coach Gianluca De Gennaro non bastano i 19 punti di Sousa. Alla Scandone resta l'ultima sfida, quella contro Pozzuoli al PalaErrico, differita e da giocare.

Supercoppa Serie B

Scandone Avellino - Virtus Arechi Salerno 75-82

Parziali: 23-22, 17-21, 19-18 e 16-21

Avellino: Costa 10, Monina 8, Uchenna 7, Sousa 19, Marra 12, Marzaioli, Riccio 3, Janelidze 11, Mazzarese 3, Galipò 2, Genovese, Mraovic. All. De Gennaro.

Salerno: Rezzano 17, Beatrice 6, De Fabritiis 13, Tortù 21, Mennella 9, D'Amico 2, Rossi 7, Venga 7, Gervasio. All. Parrillo.