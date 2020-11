Basket, mercoledì Pozzuoli-Avellino: infortunio per Janelidze Distorsione alla caviglia sinistra nel match con Salerno. Rush finale nel girone di Supercoppa

Tanti rinvii, lunghe attese, ma sembra davvero iniziare la settimana del rush finale in Supercoppa Centenario per il secondo e il terzo livello nazionale della pallacanestro. Nel programma relativo ai gironi dovranno essere coperte le caselle dei recuperi. Nel girone arancione di Serie A2, Napoli è chiamata all'extra-sforzo: in una settimana tre gare, la prima domani contro la Cestistica San Severo (palla a due alle 18.30) al PalaBarbuto. Giovedì sarà derby al PalaMangano contro Scafati e chiusura del trittico ravvicinato con la sfida casalinga. Napoli ospiterà Latina. Proprio con il derby campano di A2, Scafati completerà il percorso nei gironi di Supercoppa. Nel weekend sono stati definiti presidenza e consiglio direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro. Confermato il presidente, Pietro Basciano, dentro due campani nel direttivo: il massimo dirigente del Napoli Basket, Federico Grassi, e il gm dello Scafati Basket, Gino Guastaferro.

Per la Supercoppa della Serie B, nel girone Q manca un solo appuntamento: Pozzuoli-Avellino, rinviata causa covid la scorsa settimana e riprogrammata per mercoledì alle 18.30 al PalaErrico. La Scandone si ritrova senza una pedina verso la gara contro la Virtus Bava. Giga Janelidze ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra nel match perso da Avelino contro Salerno. Controlli nelle prossime ore, ma il lungo georgiano salterà la sfida di Pozzuoli.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Felice Scandone Avellino 1948