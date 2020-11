Basket, Supercoppa: Avellino passa a Pozzuoli 78-82 Primo successo ufficiale per i biancoverdi. Ai puteolani non basta Balic (37 punti).

Break di 9-0 nell'ultimo periodo e la Scandone Avellino vince al PalaErrico. Primo successo in stagione, nel secondo appuntamento ufficiale, per i biancoverdi, vincenti contro la Virtus Bava Pozzuoli con il risultato di 78-82. Ai puteolani non basta la prova clamorosa di Amar Balic, autore di 37 punti. Per Avellino è decisivo Uchenna Ani con 21 punti. Doppia cifra anche per Thomas Monina (16), Domenico Marzaioli (15) e Alessandro Marra, abile a finalizzare il parziale prezioso di 9-0, utile per la corsa irpina sul 74-79. Pozzuoli ha tentato l'aggancio sino alla fine (78-81 al 39'), ma la stoppata di Monina su Balic certifica la vittoria esterna dei lupi nel recupero della seconda giornata del girone Q di Supercoppa di Serie B.

Supercoppa Serie B

Virtus Bava Pozzuoli - Scandone Avellino 78-82

Pozzuoli: Spinelli, Balic 37, Birra 13, Gaye 11, Bordi 10, Scalera, Rizzo, Iaccarino 3, De Salsi ne, Morvillo, Kushchev 4. All. Gentile.

Avellino: Marra 10, Monina 16, Costa 3, Riccio 2, Mazzarese, Scainguetta ne, Ani 21, Galipò 6, Marzaioli 15, Sousa 9, Genovese ne, Mraovic ne. All. De Gennaro.