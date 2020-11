Scandone, con lo stop di Janelidze si pensa ad un altro lungo La squadra biancoverde potrebbe aggiungere una nuova pedina per il reparto interni

Una sconfitta e una vittoria con un match non giocato, in cui il giudice sportivo ha definito la squadra "rinunciataria", e perso con il risultato di 20-0 in favore della Partenope Sant'Antimo (sul match c'è la questione ricorso da parte biancoverde). Dal campo è sicuramente un percorso da buone sensazioni per la Scandone Avellino. Dopo diversi rinvii, quando ha calcato il parquet, il roster a disposizione di coach Gianluca De Gennaro ha lanciato buoni segnali in Supercoppa Centenario, in particolar modo nella trasferta di Pozzuoli, in cui ha dovuto fare a meno di Giga Janelidze.

Il lungo georgiano resta limitato da un infortunio alla caviglia sinistra, operata in passato. Per evitare problemi di gestione nel reparto interni, la Scandone potrebbe anche allungare le rotazioni tra i lunghi con l'ingresso di Adama Ba, già sondato nelle scorse settimane e reduce dalle avventura con Chieti e Cento tra Serie A2 e Serie B. Il profilo del classe '98 certifica le volontà di riscatto della società irpina, che appare destinata ad una stagione diversa rispetto all'ultima conclusa con il penultimo posto occupato nel girone D della terza serie nazionale.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Felice Scandone Avellino 1948