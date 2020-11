Scandone: ecco quando si recupererà la prima giornata Il debutto biancoverde è abbinato alla gara della seconda giornata a Bisceglie

L'avvio della Serie B di pallacanestro era previsto per il weekend del 14 e 15 novembre. Poi, con i nuovi decreti governativi, la FIP ha deciso di far slittare di una settimana l'avvio dei campionati di A2 e B. Nella terza serie, le squadre esordiranno con il match della seconda giornata. Sabato 21, con palla a due alle 21, la Scandone Avellino sarà di scena al PalaDolmen per affrontare l'Alpha Pharma Bisceglie. Il match con la Virtus Pozzuoli, non più esordio, ma comunque valido per la prima giornata del girone D di Serie B, è stato riprogrammato e fissato per domenica 27 dicembre, al PalaDelMauro.

Serie B - Girone D

Seconda Giornata

Luiss Roma - CJ Basket Taranto 21/11 ore 18

BPC Virtus Cassino - Bawer Olimpia Matera 21/11 ore 18

Virtus Pozzuoli - Meta Formia 21/11 ore 19

Alpha Pharma Bisceglie - Scandone Avellino 21/11 ore 21

Mastria Sport Academy Catanzaro - Pall. Pavimaro Molfetta 22/11 ore 18

Virtus Arechi Salerno - Frata Nardò 22/11 ore 18

Pallacanestro Viola Reggio Calabria - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 22/11 ore 18

Geko PSA Sant'Antimo - Real Sebastiani Rieti 22/11 ore 18